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ПОЛІТИКА

Коаліція охочих готується до підтримки України без участі США

31 травня 2025, 12:58
Коаліція охочих готується до підтримки України без участі США
джерело x.com/andrii_sybiha
Існує справжнє занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може виконати свою обіцянку вийти з переговорного процесу.

Британські та французькі посадовці визнали, що у підтримці України пріоритетом має стати не розгортання європейських військ для контролю потенційного припинення вогню, а довгострокове зміцнення обороноздатності України без участі США.

Про це йшлося на зустрічі представники міністерств закордонних справ європейських країн у столиці Нідерландів, пише The Telegraph.

За даними видання, існує справжнє занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може виконати свою обіцянку вийти з переговорного процесу після того, як йому так і не вдасться залучити російського диктатора владіміра путіна до перемовин.

"Давайте будемо реалістами та визнаємо, що США ніколи не будуть на борту", - сказав виданню західний чиновник, який атмосферу зустрічі назвав гнітючою.

Європейський дипломат додав, що на зустрічі йшлося переважно про те, "як забезпечити необхідну підтримку Україні в умовах, коли припускається, що США надаватимуть лише обмежені ресурси, зокрема розвіддані". Також, за його словами, представники європейських країн "погодилися з необхідністю посилити економічний тиск на росію".

Видання пише, що зустріч у столиці Нідерландів засвідчила зміни підходу "коаліції охочих" до підтримки потенційного перемир’я в Україні. Офіційно коаліція ще не заявила про це, хоча шанси на мир зменшуються, оскільки путін продовжує чинити опір міжнародному тиску.

Європейські країни також погодилися запросити президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі наступного місяця. 

Ймовірно, коаліція й надалі публічно підтримуватиме зусилля Трампа щодо досягнення миру на прохання української сторони, яка побоюється, що без цього США можуть припинити постачання зброї та обмін розвідданими, йдеться у матеріалі. Хоча з моменту вступу Трампа на посаду США не підписували нових контрактів на постачання зброї, дотепер триває реалізація домовленостей, укладених за попереднього президента Джо Байдена. 

Зустріч у Нідерландах відбулася напередодні важливого дипломатичного тижня. У понеділок радник з національної безпеки Великої Британії має взяти участь у черговому раунді мирних переговорів між росією та Україною в Стамбулі. Крім того, Велика Британія та Німеччина проведуть зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", нагадало видання.

СШАвійнапідтримка Україникоаліція охочих

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