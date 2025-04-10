"Коаліція рішучих" розробила план підтримки України з чотирма основними цілями

Міністр оборони Великобританії додав, що коаліція не дозволить забути про війну, поки Україна потребує додаткової підтримки.

"Коаліція рішучих" розробила план підтримки України, який включає чотири основні цілі, зокрема забезпечення безпечного неба для країни.

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Джон Хілі, пише The Guardian.

Відкриваючи зустріч "коаліції рішучих", Хілі подякував понад 200 військовим планувальникам із 30 країн, які працюють над тим, щоб поставити Україну в максимально сильне становище для захисту її суверенітету і стримування подальшої російської агресії.

Міністр зазначив, що плани коаліції добре розроблені, і чітко поставлені наступні цілі:

Забезпечити безпечне небо для України;

Забезпечити безпечне море;

Забезпечити мир на суші;

Підтримати українські збройні сили, щоб вони стали найбільшим стримувальним фактором.

"Наші зусилля для гарантування безпеки України будуть надійними та заслуговуватимуть на довіру. Це має забезпечити, щоб будь-який мир, досягнутий у результаті переговорів, був міцним для України, як це обіцяв президент Трамп", - підкреслив Хілі.

Міністр оборони Великобританії додав, що коаліція не дозволить забути про війну, поки Україна потребує додаткової підтримки. "Ми активно налаштовані. Посилаємо сигнал путіну, Умєрову та українському народу. Ми стоїмо з вами в боротьбі, і ми будемо стояти з вами в мирі", - сказав він.

Міністр оборони України Рустем Умєров, у свою чергу, зазначив, що "коаліція рішучих" є новим форматом довгострокової підтримки України та гарантування безпеки в Європі. Він також підкреслив, що коаліція працюватиме на досягнення сталого і довгострокового миру та є важливим кроком у модернізації архітектури безпеки Європи як адекватної відповіді на загрозу з боку росії.

Наразі в Брюсселі триває зустріч "коаліції рішучих", під час якої обговорюються можливості відправки іноземних контингентів до України. Поки що не відомо, коли саме це може статися і в якому форматі.