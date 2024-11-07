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ПОЛІТИКА

Коаліція в Німеччині розпадається – ЗМІ

07 листопада 2024, 08:43
Коаліція в Німеччині розпадається – ЗМІ
Ліберали Крістіана Лінднера висувають вимоги економічних реформ, які важко прийняти іншим членам коаліції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Про це пише Die Welt.

"Він забагато разів порушував мою довіру. Немає бази довіри для подальшої співпраці", – заявив канцлер. 

Шольц також анонсував голосування про вотум довіри уряду, яке відбудеться 15 січня.

Перед цим рішенням відбулась чергова — вже третя з початку тижня — зустріч очільників трьох партій коаліції Німеччини. На ній сторони мали вирішити низку важливих протиріч, зокрема стосовно скорочення соціальних витрат та бюджету на 2025 рік.

Під час зустрічі Лінднер сказав Шольцу, що не бачить можливості продовження коаліції, і закликав його провести позачергові вибори.

Кризові переговори у "світлофорній" коаліції Соціал-демократичної партії Шольца, Зелених і Вільної демократичної партії (FDP) Лінднера досягли піку після того, як FDP  опублікувала документ із вимогами ліберальних економічних реформ, які не були сприйняті іншими двома партіями коаліції.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер вимагав "економічного віражу" зі скороченням податків і дерегулюванням для підтримки економіки, що нині перебуває в стагнації.

Хоча Шольц потенційно міг би продовжувати працювати в уряді меншості, у нього немає більшості для ухвалення бюджету.

FDP є найменшою партією в коаліції і зараз набирає  лише 4% — це нижче порогу, необхідного для проходження до німецького парламенту на запланованих на вересень наступних федеральних виборах.

Вкрай низький рівень підтримки політичної сили Шольца та уряду світлофорної коаліції, так само, як і зростання симпатій німців до ліворадикального Союзу Сари Вагенкнехт та ультраправої "Альтернативи для Німеччини", є наслідком системних помилок традиційних політичних сил, зокрема у внутрішній політиці.

НімеччинакоаліціяОлаф Шольц

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