Коаліція з 38 країн закликала росію повернути українських дітей

Під час першого раунду мирних переговорів у Стамбулі українська сторона передала росії список дітей для повернення.

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, створена в межах ініціативи "Bring Kids Back UA", оприлюднила спільну заяву. Документ, підписаний 38 країнами світу, а також Радою Європи та Європейським Союзом, закликає росію негайно та безумовно повернути всіх викрадених українських дітей.

Про це повідомив Офіс президента.

Коаліція, яку співочолюють Канада та Україна, наголосила, що незаконна депортація та примусове переміщення дітей є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Женевських конвенцій та Конвенції ООН про права дитини.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підкреслив, що "міжнародна спільнота єдина у своїй вимозі повернення кожної української дитини, яка була депортована або насильно переміщена". Він наголосив, що ці злочини не мають виправдання і не може бути жодних зволікань з поверненням дітей.