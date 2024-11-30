Коаліція з розмінування узгодила Дорожню карту допомоги Україні на 2025–2034 роки

Представники Литви та Ісландії заявили про продовження підтримки України.

Під час 9 зустрічі за участі представників НАТО та SAG-U під головуванням Литви та Ісландії учасники Коаліції з розмінування обговорили потреби України в техніці та озброєнні.

Про це ідеться у повідомленні Міноборони України.

"Забруднення земель України вибухонебезпечними предметами та вибухонебезпечними залишками війни є однією з найбільших загроз для мирного населення. Необхідні рішучі дії та додаткові зусилля для очищення територій та захисту", — зазначає начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

Представники Литви та Ісландії заявили про продовження підтримки України та подальшу координацію зусиль партнерів у рамках Коаліції.