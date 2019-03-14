Коболєв: ціна на газ для населення з квітня буде вищою за ринкову
"Ціна на європейському ринку за останні місяці знизилася настільки, що з квітня українські газові трейдери, ймовірно, будуть пропонувати газ за ціною нижчою, ніж поточна ціна, встановлена для населення в постанові про ПСЗ [поставка за спеціальними зобов'язаннями]. З урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна виходить на рівні приблизно 8380 грн/тис. кубометрів, а населення платить за 8550 грн (або більше, тому що газзбути маніпулюють з обсягами і нормами)", - написав голова "Нафтогазу" на своїй сторінці у Facebook, повідомляє LB.ua.
Він вважає, що виходом із ситуації може стати скасування режиму ПСЗ і відкриття ринку побутових споживачів для конкуренції між постачальниками.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України не продовжив контракт з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим та оголосив новий конкурс на цю посаду.
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