Коболєв: ціна на газ для населення з квітня буде вищою за ринкову

Голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв повідомив, що ціна на газ для населення з квітня буде вищою за ринкову.

"Ціна на європейському ринку за останні місяці знизилася настільки, що з квітня українські газові трейдери, ймовірно, будуть пропонувати газ за ціною нижчою, ніж поточна ціна, встановлена для населення в постанові про ПСЗ [поставка за спеціальними зобов'язаннями]. З урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна виходить на рівні приблизно 8380 грн/тис. кубометрів, а населення платить за 8550 грн (або більше, тому що газзбути маніпулюють з обсягами і нормами)", - написав голова "Нафтогазу" на своїй сторінці у Facebook, повідомляє LB.ua.

Він вважає, що виходом із ситуації може стати скасування режиму ПСЗ і відкриття ринку побутових споживачів для конкуренції між постачальниками.