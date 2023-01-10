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ПОЛІТИКА

Колекційну срібну монету "Воїн Азовсталі" випустила острівна держава Ніуе

10 січня 2023, 17:11
Колекційну срібну монету
монета Воїн Азовсталі
Загалом випущено 333 таких монети, ринкова вартість однієї – 279,9 євро.

Держава Ніуе, що знаходиться у Тихому океані, випустила колекційну срібну монету "Воїн Азовсталі" номінальною вартістю 5 місцевих доларів.

Докладний опис монети розміщено на сторінці спеціалізованого інтернет-магазину, повіпдомляє Укрінформ.

"Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вона розраховувала, що за два тижні поставить українців навколішки. Загарбники були шоковані рішучістю українських воїнів чинити опір... – ідеться в описі. – Одна з найбільш запеклих битв відбулася під час облоги Маріуполя завдяки рішучій стійкості захисників великого металургійного комбінату. Її вшановує срібна стилізована срібна монета "Воїн Азовсталі" 2022 року вагою дві унції (56,7 г – ред.)".

Монета стилізована під античні гроші. Символічний "Воїн Азовсталі" уособлює загін українських захисників, які опинилися в оточенні російських окупантів на металургійному комбінаті в останні дні облоги Маріуполя.

Загалом випущено 333 примірники монети, її ринкова вартість – 279,9 євро.


УкраїнавійнаАзовстальМОНЕТАколекціясрібло

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