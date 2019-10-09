Колобов наприкінці серпня прилітав в Україну, - ЗМІ

Справи проти колишнього міністра фінансів закрили в 2018 році

Колишній міністр фінансів Юрій Колобов наприкінці серпня прилітав в Україну.

За даними LB.ua, 28 серпня Колобов прилетів в аеропорт "Бориспіль" з Австрії. В'їзд на територію України йому "скасували", при цьому з Борисполя він вилетів до Парижа 30 серпня.

Колобов з 2014 року перебуває за кордоном.

У вересні того року СБУ відкрила кримінальне провадження стосовно Колобова й інших колишніх членів уряду Миколи Азарова за підозрою в розтраті держбюджету в зв'язку з випуском облігацій зовнішньої держпозики на суму $3 млрд і продажу їх Росії. Крім того, за даними СБУ, колишні чиновники незаконно перерахували комісію в сумі $450 тис. на користь VTB Capital plc (дочірня компанія російського банку ВТБ у Лондоні) за розміщення зазначених державних паперів.

Генпрокуратура також розслідувала кримінальне провадження щодо Колобова за підозрою в розтраті 220 млн грн бюджетних коштів. Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). 20 січня 2015 року Печерський райсуд Києва заочно заарештував Колобова.

У березні 2015 року Колобова затримали в курортному містечку Альтеа в автономній області Іспанії Валенсія. Іспанська влада відмовилася видати Колобова Україні і дала йому дозвіл на проживання.

У 2018 році стало відомо, що справи проти Колобова закрили.