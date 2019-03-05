Коломойський: Ми з Аваковим - фан-клуб Зеленського

За його словами, справа "рюкзаків Авакова" була "висмоктана з пальця"

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що він разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим "вболівав" за Володимира Зеленського на виборах, бо вони були проти переобрання чинного президента Петра Порошенка.

"Ми в постійному спілкуванні, ми вважаємо, що це спільна перемога (програш Порошенка на виборах президента - ред.). У нас немає партнерства щодо вибору Зеленського, є фан-клуб Зеленського, тобто ми вболіваємо за Зеленського. Ми за Юлю (Тимошенко - ред.) вболівали. Ми вболівали проти Петра (Порошенка - ред.)", - сказав він в інтерв’ю Bihus.Info.

Коломойський зазначив, що не знає, коли саме Аваков почав "вболівати" проти Порошенка і коли чинний президент "перейшов Рубікон", але вважає, що це сталося після так званої справи "рюкзаків Авакова", в якій фігурував син міністра Олександр.

Олігарх заявив, що справа "рюкзаків Авакова" була "висмоктана з пальця".

Також, близький до новообраного президента Володимира Зеленського український олігарх Ігор Коломойський заявив, що війна на сході України – це "громадянський конфлікт".