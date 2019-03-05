Коломойський: Ми з Аваковим - фан-клуб Зеленського
"Ми в постійному спілкуванні, ми вважаємо, що це спільна перемога (програш Порошенка на виборах президента - ред.). У нас немає партнерства щодо вибору Зеленського, є фан-клуб Зеленського, тобто ми вболіваємо за Зеленського. Ми за Юлю (Тимошенко - ред.) вболівали. Ми вболівали проти Петра (Порошенка - ред.)", - сказав він в інтерв’ю Bihus.Info.
Коломойський зазначив, що не знає, коли саме Аваков почав "вболівати" проти Порошенка і коли чинний президент "перейшов Рубікон", але вважає, що це сталося після так званої справи "рюкзаків Авакова", в якій фігурував син міністра Олександр.
Олігарх заявив, що справа "рюкзаків Авакова" була "висмоктана з пальця".
Також, близький до новообраного президента Володимира Зеленського український олігарх Ігор Коломойський заявив, що війна на сході України – це "громадянський конфлікт".
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