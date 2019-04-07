Коломойський про війну на Донбасі: Це внутрішній громадянський конфлікт

"А у нас те, що сталося на Донбасі - це що сталося? … Це внутрішній громадянський конфлікт"

Олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю журналу НВ назвав війну на на Донбасі "внутрішнім громадянським конфліктом".

"А у нас те, що сталося на Донбасі - це що сталося? … Це внутрішній громадянський конфлікт", - заявив він, інформує "Новое время".

За словами Коломойського, конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякою Росією", незважаючи на присутність там російської військової техніки і російських військових.

"Вона і зараз там є, російська техніка, і буде. Поки буде конфлікт, буде там російська техніка. Це реалії з життя. Так, вона там є. А у нас американська техніка з цього боку є. І що з цього? Джавеліни є у нас? Це чия техніка?" - заявив олігарх.

Він додав, що США надали Україні військову техніку, "щоб підтримувати конфлікт на Донбасі", тому що "Америці вигідно тримати санкції проти Росії".

"У всякому разі, за попереднього президента так було. А нинішній президент [Дональд Трамп], по-моєму, у нього інша точка зору, але як з неї вийти - він не знає. А в переддень чергових президентських виборів, може, він не поспішає з цим", - заявив Коломойський.

Водночас він визнав наявність на Донбасі не лише російської техніки, а й російських військових.

"Ми говоримо, що військові російські присутні на Донбасі. Це факт. Вони, правда, переодягнені у відпускників чи когось. У ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, в усякому разі, те, що стосується офіцерського складу, то 100% там багато російських військовослужбовців, які поїхали у "відпустку" або у "відрядження", - виконувати інтернаціональний обов’язок. … І не робіть з цього катастрофу, - це нормальне явище", - сказав олігарх.

Він додав, що в Україну приїхали "виконувати інтернаціональний обов’язок" також із Західної Європи і США, не уточнивши, що саме має на увазі.

"Але у нас основа, шампур цього конфлікту, - це внутрішньоукраїнський конфлікт, який, до речі кажучи, готувався 20 років. Мінімум з 2004 року, з виборів Ющенко-Янукович. Тоді перший раз ясно було, що ми до цього готові", - наголосив Коломойський.

Нагадаємо, що 2 травня близький до новообраного президента Володимира Зеленського український олігарх Ігор Коломойський заявив, що війна на сході України – це "громадянський конфлікт".