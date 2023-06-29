Колумбія направить ноту протесту через атаку росії на Краматорськ

Уряд Колумбії має направити ноту протесту у зв'язку з пораненням трьох колумбійців внаслідок атаки російських військ на Краматорськ.

Про це повідомив сьогодні президент Колумбії Густаво Петро в Twitter.

"росія атакувала трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушивши закони війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора та Каталіни до своїх домівок", - заявив президент.