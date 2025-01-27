Колумбія погодилася приймати літаки з мігрантами після погроз Трампа

Президент Колумбії Густаво Петро розпорядився вислати за мігрантами, яких раніше не погоджувався приймати, особистий літак.

Уряд Колумбії погодився приймати депортаційні рейси зі США з нелегальними колумбійськими мігрантами.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, пише CNN.

"Уряд Колумбії погодився з усіма умовами президента Трампа, включно з необмеженим прийомом усіх колумбійських нелегалів, які повертаються зі Сполучених Штатів, у тому числі на військових літаках - без обмежень і затримок", – сказала вона.

Лівітт наголосила, що адміністрація Дональда Трампа призупинила запровадження нових тарифів проти Колумбії – за умови, якщо ця країна виконає угоду.