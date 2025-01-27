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Колумбія погодилася приймати літаки з мігрантами після погроз Трампа

27 січня 2025, 08:55
Колумбія погодилася приймати літаки з мігрантами після погроз Трампа
Президент Колумбії Густаво Петро розпорядився вислати за мігрантами, яких раніше не погоджувався приймати, особистий літак.

Уряд Колумбії погодився приймати депортаційні рейси зі США з нелегальними колумбійськими мігрантами.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, пише CNN.

"Уряд Колумбії погодився з усіма умовами президента Трампа, включно з необмеженим прийомом усіх колумбійських нелегалів, які повертаються зі Сполучених Штатів, у тому числі на військових літаках - без обмежень і затримок", – сказала вона.
 
Лівітт наголосила, що адміністрація Дональда Трампа призупинила запровадження нових тарифів проти Колумбії – за умови, якщо ця країна виконає угоду.
 
Водночас візові санкції проти колумбійських посадовців, а також суворіші митні перевірки громадян цієї країни та вантажних суден залишаються чинними, допоки перший літак США, який відвозив депортованих мігрантів, не повернеться після успішної місії.
 
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на товари з Колумбії та обмеження для колумбійських урядовців після того, як її президент Густаво Петро не дозволив посадку літаків з депортованими мігрантами на борту. Адміністрація Трампа заявляє, що рейси з депортації спочатку були схвалені в планах між країнами, але президент Колумбії раптово скасував угоду, коли літаки були в повітрі. Натомість президент Колумбії Густаво Петро відкинув заяву США про те, що він схвалив два рейси військової депортації, перш ніж раптово відмовився від них.
 
Згодом президент Колумбії Густаво Петро наказав Міністерству торгівлі країни підвищити тарифи на імпорт із США на 25% після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про те, що запровадить низку нових санкцій і політики проти південноамериканської країни.

 

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