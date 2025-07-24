Колумбія заплатить $200 мільйонів, щоб врегулювати конфлікт із Білим домом
Колумбійський університет погодився виплатити понад 200 мільйонів доларів США, щоб врегулювати звинувачення у релігійній дискримінації та відновити доступ до федерального фінансування.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з домовленістю, 200 мільйонів становлять цивільний штраф за дискримінаційні практики, ще 21 мільйон – компенсація за позовом Комісії з рівних можливостей у працевлаштуванні. Розслідування стосувалося звинувачень у дискримінації єврейських працівників та викладачів після атаки Хамас на Ізраїль у жовтні 2023 року.
Ця угода стала відповіддю на тиск з боку адміністрації Дональда Трампа, що посилився після масових пропалестинських протестів у кампусі. Весною уряд заморозив федеральне фінансування на суму близько 400 мільйонів доларів, що негативно вплинуло на фінансову стабільність вишу.
Умови домовленості:
- Відновлення доступу до федеральних грантів і виплат за чинними науковими проєктами.
- Запровадження прозоріших процедур прийому та працевлаштування.
- Посилення контролю за дотриманням законодавства.
- Обмеження масових студентських протестів і анонімних акцій.
В.о. президента університету Клер Шипман назвала угоду "кроком до відновлення довіри" та наголосила на важливості збереження академічної незалежності.
Це трудове врегулювання вважається найбільшим за останні 20 років у США, пов’язаним із релігійною дискримінацією.
Федеральна влада призначить незалежного монітора та спеціального адміністратора, які наглядатимуть за виконанням умов домовленості.
Колумбійський університет, як і інші елітні виші, включно з Гарвардом, опинився в центрі скандалів через антисемітські звинувачення, критику програм різноманітності та високу частку іноземних студентів, які складають близько 40% контингенту.