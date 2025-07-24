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ПОЛІТИКА

Колумбія заплатить $200 мільйонів, щоб врегулювати конфлікт із Білим домом

24 липня 2025, 09:59
Колумбія заплатить $200 мільйонів, щоб врегулювати конфлікт із Білим домом
Це трудове врегулювання вважається найбільшим за останні 20 років у США, пов’язаним із релігійною дискримінацією.

Колумбійський університет погодився виплатити понад 200 мільйонів доларів США, щоб врегулювати звинувачення у релігійній дискримінації та відновити доступ до федерального фінансування.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з домовленістю, 200 мільйонів становлять цивільний штраф за дискримінаційні практики, ще 21 мільйон – компенсація за позовом Комісії з рівних можливостей у працевлаштуванні. Розслідування стосувалося звинувачень у дискримінації єврейських працівників та викладачів після атаки Хамас на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Ця угода стала відповіддю на тиск з боку адміністрації Дональда Трампа, що посилився після масових пропалестинських протестів у кампусі. Весною уряд заморозив федеральне фінансування на суму близько 400 мільйонів доларів, що негативно вплинуло на фінансову стабільність вишу.

Умови домовленості:

  • Відновлення доступу до федеральних грантів і виплат за чинними науковими проєктами.
  • Запровадження прозоріших процедур прийому та працевлаштування.
  • Посилення контролю за дотриманням законодавства.
  • Обмеження масових студентських протестів і анонімних акцій.

В.о. президента університету Клер Шипман назвала угоду "кроком до відновлення довіри" та наголосила на важливості збереження академічної незалежності.

Це трудове врегулювання вважається найбільшим за останні 20 років у США, пов’язаним із релігійною дискримінацією.

Федеральна влада призначить незалежного монітора та спеціального адміністратора, які наглядатимуть за виконанням умов домовленості.

Колумбійський університет, як і інші елітні виші, включно з Гарвардом, опинився в центрі скандалів через антисемітські звинувачення, критику програм різноманітності та високу частку іноземних студентів, які складають близько 40% контингенту.

КолумбіяСШАдискримінаціяуніверситет

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