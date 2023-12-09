Коли інші ослабнуть, Німеччина має бути готова робити більше для України – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.

Про це пише n-tv.

Він виступив на конференції своєї Соціал-демократичної партії Німеччини і закликав до наполегливості у підтримці України.

"Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом", – сказав Шольц.

За його словами, важливо, щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі.

"Своїм нападом на Україну в 2022 році росія поклала край загальному розумінню миру і безпеки в Європі, вважає політик СДПН. Повинна бути ясність, що "кордони в Європі більше не будуть пересуватися силою", - додав канцелер.

Німеччина навіть повинна бути готова до того, що їй доведеться робити ще більше, "коли інші ослабнуть", сказав канцлер, очевидно, натякаючи на неясну політичну ситуацію в США перед президентськими виборами в наступному році.

З німецького боку мають бути прийняті рішення, "щоб ми були в змозі це зробити.

Шольц виступив за подальшу військову підтримку України.

"Президент путін не може очікувати, що ми відступимо", – підкреслив він.

Німецький канцлер згадав про економічні наслідки російського імперіалізму – для Німеччини, а ще більше для деяких інших країн.

"Ми знаємо, що були наслідки, які зачіпають і нас. Уряду, тим не менш, вдалося забезпечити хороше енергопостачання, навіть якщо це, звичайно, було "великим фінансовим викликом", - підсумував він.

Напередодні уряд Німеччини оголосив про надання Україні чергового пакета військової допомоги, в який, зокрема увійшли боєприпаси і розвідувальні безпілотники.