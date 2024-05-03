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ПОЛІТИКА

Коли Німеччина передасть Україні Patriot? – NYT

03 травня 2024, 19:43
Коли Німеччина передасть Україні Patriot? – NYT
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Водночас поставка Patriot може збігтись з поставкою F-16.

Німеччина зможе передати Україні зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot не раніше кінця червня. Поставка може збігтись з передачею винищувачів F-16.

Про це повідомляє  The New York Times.

Вже з понеділка (6 травня), як розповідає видання, близько 70 українських військових розпочнуть шеститижневі навчання на Patriot на авіабазі у східній Німеччині.

"Після завершення навчань німецьким військам зазвичай потрібно близько двох днів, щоб перевезти величезні пускові установки, радар та інші частини до логістичного центру в Польщі й передати їх українським офіційним особам, які мають перевезти їх через кордон", - пише NYT.

Зазначається, що обіцяний ЗРК може прибути до України не раніше кінця червня. Водночас поставка Patriot може збігтись з поставкою F-16.

"Хоча Україна просила ці літаки майже з початку війни в лютому 2022 року, їх постачання очікується лише влітку цього року - і спочатку лише в невеликій кількості", - пояснює видання.

Як неодноразово наголошувалось, питання посилення протиповітряної оборони (ППО) України стало на порядку денному на тлі загострення російських обстрілів. За словами президента Володимира Зеленського, для повного захисту українського неба достатньо лише близько 25 систем Patriot.

Німеччинавійнадопомога Україні

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