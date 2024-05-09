Коли пора оновлювати подушки та матрац

Якісний сон важливий для здоров'я та добробуту, тому матрац та подушки мають забезпечувати максимальний комфорт. При виникненні болю в спині або шиї зверніться до фахівця, щоб вибрати відповідні ортопедичні вироби. Оновлювати їх потрібно, по-перше, коли вони зношені, а по-друге, якщо не підходять. Як це зробити правильно — читайте рекомендації.

Коли варто оновити матрац

Зазвичай матраци мають середній термін служби від 7 до 10 років, хоча це може відрізнятися залежно від типу матраца та експлуатаційних умов. Якщо ви проводите в ліжку весь вільний час, за грою в казино VIP та передивляючись фільми, матрац буде зношуватись швидше. Якщо матрац починає виглядати зношеним, втрачає свою підтримку або ви відчуваєте дискомфорт під час сну, можливо, настав час для заміни.

Як вибрати матрац:

Виберіть тип матраца, залежно від ваших уподобань та потреб. Піни пам'яті забезпечують відмінну підтримку та амортизацію, пружинні матраци забезпечують хорошу вентиляцію, а латексні мають високу стійкість. Визначте кращий рівень жорсткості матраца залежно від вашого комфорту та потреб спини. Якщо немає конкретних рекомендацій від лікаря, варто обирати залежно від власних уподобань. Хоча обирати матраци в інтернеті дуже зручно, варто все ж таки протестувати їх особисто перед тим, як замовляти. Перед купівлею переконайтеся, що розмір матраца відповідає ліжку і дозволяє комфортно розміщуватися під час сну. Віддавайте перевагу виробникам з гарною репутацією та гарантією якості.

Обов’язково враховуйте розміри матраца, не тільки довжину та ширину, а й висоту виробу, адже чим більше шарів у виробу, тим вище він буде.

Коли оновлювати подушки

Подушки зазвичай слугують 1-2 роки, хоча для деяких типів цей термін може бути меншим. Змінити подушку варто, коли вона втрачає форму, стає занадто м'якою або збивається. Це може позначатися на вашому комфорті та якості сну.

Виберіть тип подушки відповідно до ваших уподобань щодо м'якості та підтримки. Наприклад, подушки з піною пам'яті забезпечують відмінну підтримку голови та шиї, а ортопедичні подушки допомагають при болях у шиї та спині. Для виготовлення подушок використовують різні матеріали:

перо;

пух;

пінополіуретан;

латекс;

штучний пух;

бамбукове волокно.

Штучні матеріали не викликають алергій та запобігають виникненню подразнень на шкірі. Категорично не рекомендовано використовувати подушки з натурального пір’я людям із захворюваннями дихальних шляхів, алергій, проблемами зі шкірою. Обирайте матеріал, який відповідає вашим уподобанням щодо комфорту та алергій.