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Коли потрібно звертатися до дитячого травматолога: основні випадки

29 жовтня 2024, 09:51
Коли потрібно звертатися до дитячого травматолога: основні випадки

Одна з головних задач батьків полягає у забезпеченні правильного фізичного та розумового розвитку дитини. У цьому вам допоможуть спеціалісти мережі Oxford Medical, зокрема дитячий травматолог в Києві — спеціаліст, що займається профілактикою, діагностикою та лікуванням травм і захворювань опорно-рухового апарату.

У яких випадках потрібно звертатися до дитячого травматолога?

Існують ситуації, у яких відкладати візит до спеціаліста не можна. До них належать:

  • гострі травми — дитина може пошкодити кістки або суглоби під час занять спортом, ігор на дитячому майданчику, внаслідок падіння з висоти або ДТП;
  • підозри на переломи — ознаками можуть бути сильний біль у кінцівці, її набряк та деформація, обмеження рухливості, зміна кольору шкіри;
  • порушення постави — сутулість, асиметрія плечей, бокове викривлення хребта, кругла або плоска спина;
  • проблеми зі стопами — плоскостопість, клишоногість, неправильна постановка стоп під час ходьби, швидка втомлюваність, знос взуття лише з одного боку.

Регулярні обстеження також показані дітям із вродженими патологіями — дисплазією кульшових суглобів, деформацією кінцівок, різною довжиною ніг. До спеціаліста варто звернутися, якщо ви часто чуєте від дитини скарги біль у суглобах та кістках без ознак зовнішніх травм.

Як відбувається приймання у дитячого травматолога?

Записуючись у клініку Oxford Medical вперше, почніть з підготовки до приймання. Для цього зберіть усю медичну документацію — результати попередніх обстежень, знімки та аналізи. Якщо маєте змогу, занотуйте основні скарги та симптоми малечі — це допоможе не забути запитати у лікаря про важливі деталі.

На первинній консультації фахівець збере анамнез, уточнить проблему та вивчить історію розвитку дитини. Під час фізичного огляду спеціаліст оцінить поставу та ходьбу, перевірить об’єм рухів, визначить симетричність розвитку та проведе пальпацію проблемних зон.

Після, за потреби, будуть призначені діагностичні процедури — рентгенографія, УЗД суглобів, комп’ютерна томографія або МРТ. Результати досліджень допоможуть травматологу встановити діагноз та призначити ефективний план лікування.


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