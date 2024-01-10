Коли у росії закінчаться БМП – прогноз Forbes

російська армія втрачає стільки ж БМП, скільки російська промисловість будує нових.

Враховуючи темпи знищення російської техніки на війні в Україні, у кремля через два-три роки можуть закінчитися бойові машини піхоти.

Про це пише Forbes.

російські війська зараз втрачають стільки ж бойових машин БМП, скільки російська промисловість будує нових або виводить з довгострокового зберігання.

“БМП, більше ніж танки, є робочими конячками російської механізованої війни. Вони перевозять піхоту в бій, підтримують її під час десантування і евакуюють вцілілих, якщо вони змушені відступати. Недарма у 2022 році аналітик Фонду Карнегі Майкл Кофман написав, що він підозрює, що “головна російська нестача бронетехніки — не в танках, а в БМП”, — пише видання.

Зазначається, що на початку війни росія мала близько 4 000 БМП-1, модернізованих БМП-2 і новітніх БМП-3. Але за 23 місяці боїв бійці ЗСУ вивели з ладу близько 2 000 цих машин.

Це тисяча втрачених БМП на рік, тоді як росія могла б виробляти або відновлювати зі сховищ приблизно таку саму кількість. З них близько 400 нових БМП-3 на рік виробляються на заводі “Курганмашзавод”, а інші 600 БМП надходять з військових резервів.