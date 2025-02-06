Колишні лідери USAID критикують намагання Трампа ліквідувати агентство
06 лютого 2025, 08:33
Вони виступають проти спроб Трампа ліквідувати агентство
П'ять колишніх керівників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з представників республіканської та демократичної адміністрацій виступили проти спроб адміністрації Трампа ліквідувати гуманітарну агенцію та закликали "Конгрес швидко захистити статутну роль Агентства".
Про це пише CNN.
"Хоча ми не погоджуємося з усіма питаннями, ми щиро погоджуємося з тим, що програми допомоги USAID і США є життєво важливими для наших інтересів, що кар’єрні чоловіки та жінки USAID добре послужили кожному з нас, і що обов’язок адміністрації та Конгресу – швидко захистити статутну роль Агентства", – написали колишні керівники Агентства.
Вони служили при адміністраціях Байдена, Обами, Джорджа Буша, Клінтона та Рейгана відповідно.
"Неспроможність підтримувати глобальну участь, яку дозволяє іноземна допомога, вшановувати чоловіків і жінок на нашій цивільній службі, як ми робимо це в армії, або послабити і навіть знищити Агентство не на користь жодній політичній партії та на шкоду всім американцям", — написали вони.
Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.