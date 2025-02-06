Колишні лідери USAID критикують намагання Трампа ліквідувати агентство

Вони виступають проти спроб Трампа ліквідувати агентство

П'ять колишніх керівників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з представників республіканської та демократичної адміністрацій виступили проти спроб адміністрації Трампа ліквідувати гуманітарну агенцію та закликали "Конгрес швидко захистити статутну роль Агентства".

Про це пише CNN.

"Хоча ми не погоджуємося з усіма питаннями, ми щиро погоджуємося з тим, що програми допомоги USAID і США є життєво важливими для наших інтересів, що кар’єрні чоловіки та жінки USAID добре послужили кожному з нас, і що обов’язок адміністрації та Конгресу – швидко захистити статутну роль Агентства", – написали колишні керівники Агентства.

Вони служили при адміністраціях Байдена, Обами, Джорджа Буша, Клінтона та Рейгана відповідно.