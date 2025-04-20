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ПОЛІТИКА

Колишні президенти США виступили з різкою критикою Трампа

20 квітня 2025, 16:14
Колишні президенти США виступили з різкою критикою Трампа
При цьому їхні стосунки з Трампом також відзначені особистою неприязню і взаємними нападками та образами.

За останні два тижні відразу троє колишніх президентів США - Білл Клінтон, Барак Обама і Джо Байден - обрушилися з публічною критикою на нинішнього главу держави Дональда Трампа.

Як пише The Washington Post, це є безпрецедентним випадком, оскільки колишні президенти зазвичай утримуються від публічної критики своїх наступників.

Обама, Байден і Клінтон прямо не називали Трампа, але їхнє послання було недвозначним. Єдиний нині живий президент, який не висловився з дня інавгурації, - республіканець Джордж Буш-молодший, хоча він і не приховував своєї антипатії до Трампа.

Обама, виступаючи 3 квітня в коледжі Гамільтона в штаті Нью-Йорк, висловився проти переслідування Трампом університетів та інших установ і закликав тих, у кого є ресурси, дати відсіч.

"Усі ми повинні це виправити", - сказав Обама. "Це не станеться, тому що хтось прийде і врятує вас".

Байден у вівторок засудив скорочення Ілоном Маском соціального забезпечення, це стало його першою публічною заявою після відходу з посади.

"Менш ніж за 100 днів ця адміністрація завдала стільки шкоди і завдала стільки руйнувань", - сказав він.

Клінтон в суботу засудив бажання домінувати і зосередженість на образах.

"Начебто всі сперечаються про те, чиї образи важливіші, чиї образи більш обґрунтовані, коли можна трохи прикрасити правду, щоб отримати перевагу", - сказав Клінтон. "Якщо в наших життях домінуватимуть зусилля з домінування над людьми, з якими ми не згодні, ми поставимо під загрозу 250-річний марш до досконалішого союзу".

Історики кажуть, що у США доволі незвично, коли президент публічно критикує свого наступника, з огляду на американську традицію плавного передання влади і принцип, згідно з яким у країні є один президент за раз. Те, що троє колишніх глав держави зробили це за такий короткий термін, є безпрецедентним.

Тімоті Нафталі, історик Школи міжнародних і суспільних відносин Колумбійського університету, зазначає, що важливість того факту, що ця критика відбувається навіть до закінчення перших 100 днів президентства Трампа:

"Зазвичай колишні президенти дають чинному президенту можливість утвердитися і вивчити правила дорожнього руху. ... Але ці президенти вже бачать контури змін, які президент Трамп хоче принести".

При цьому їхні стосунки з Трампом також відзначені особистою неприязню і взаємними нападками та образами, пише WP.

"Такого роду злість нетипова для чоловіків, які обіймали найвищу посаду в країні. Хоча президенти і раніше були в розбіжностях, у невеликому клубі людей, які винесли тягар роботи, часто панує свого роду товариство", - зазначає видання.

СШАДональд Трамп

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