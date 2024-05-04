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Колишні "вагнерівці" продовжують навчати білоруських військових

04 травня 2024, 11:47
Колишні
Терористи ПВК "вагнер" проводять навчання армії білорусі.

Бійці розформованої терористичної організації ПВК "вагнера" продовжують навчати білоруських військовослужбовців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За повідомленнями місцевих жителів, наразі з військовослужбовцями 120 ОМБр (базується у мінську), проходять тактичні навчання за присутності російських терористів.

"Військовослужбовці ведуть вогонь із танків Т-72Б, бойових машин піхоти БМП-2, гранатометів АГС-17 та мінометів 2Б11 із закритих вогневих позицій. Особовий склад згідно з навчаннями виконує завдання із зайняття рубежу, пошуку, блокування та знищення умовного супротивника. При навчанні активно використовуються безпілотні літальні апарати", — ідеться у повідомленні спротиву.

У нацспротиві зазначають, що долучення терористів до навчань є частиною інтеграції білоруських державних інституцій в кремлівський апарат, що є свідченням мʼякої окупації колись суверенної країни.

терористивійна в Україніросія окупантивагнерівці

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