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Колишній білоруський дипломат викрив головний страх лукашенка

01 серпня 2024, 13:35
Колишній білоруський дипломат викрив головний страх лукашенка
Ексміністр сказав, що без підтримки росії лукашенко не зможе знову стати президентом білорусі.

У 2025 році закінчується термін самопроголошеного президента білорусі олександр лукашенко, тому він боїться, що його скинуть із посади.

Про це заявив ексміністр культури країни Павло Латушко в інтерв'ю fakt.pl.

"Його нинішній термін закінчується в 2025 році. Ніхто не обманює себе, що мінськ раптом вирішить провести вільні та чесні вибори, але місцевий диктатор вже намагається прикрити собі спину", – зауважив Латушко.
 
Ексміністр додав, що без підтримки рф лукашенко не зможе втриматися на посаді президента білорусі.
 
"Те, що лукашенко ще більше підпорядковується росії, пов’язано з тим, що він хоче перепризначитися президентом у 2025 році. Без підтримки росії йому це не вдасться. Якщо кремль його не підтримає, його скинуть", – йдеться у заяві.
Олександр Лукашенковійна в Україніросія окупанти

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