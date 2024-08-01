Колишній білоруський дипломат викрив головний страх лукашенка

Ексміністр сказав, що без підтримки росії лукашенко не зможе знову стати президентом білорусі.

У 2025 році закінчується термін самопроголошеного президента білорусі олександр лукашенко, тому він боїться, що його скинуть із посади.

Про це заявив ексміністр культури країни Павло Латушко в інтерв'ю fakt.pl.

"Його нинішній термін закінчується в 2025 році. Ніхто не обманює себе, що мінськ раптом вирішить провести вільні та чесні вибори, але місцевий диктатор вже намагається прикрити собі спину", – зауважив Латушко.

Ексміністр додав, що без підтримки рф лукашенко не зможе втриматися на посаді президента білорусі.

"Те, що лукашенко ще більше підпорядковується росії, пов’язано з тим, що він хоче перепризначитися президентом у 2025 році. Без підтримки росії йому це не вдасться. Якщо кремль його не підтримає, його скинуть", – йдеться у заяві.