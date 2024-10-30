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ПОЛІТИКА

Колишній директор Google: США варто замінити тисячі танків на безпілотники

30 жовтня 2024, 19:39
Колишній директор Google: США варто замінити тисячі танків на безпілотники
Фото: wartime.org.ua
За словами Шмідта, тактика застосування безпілотників Україною та росією змінюється кожні три-шість тижнів, оскільки два супротивники поспішають запроваджувати інновації.

Війна в Україні показала, що дешеві дрони змінили поле бою. Армія США має замінити свій парк "непотрібних" і дорогих танків безпілотниками на основі штучного інтелекту.

Про це заявив колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, повідомляє Bloomberg .

"Я десь читав, що у США десь зберігаються тисячі і тисячі танків. Віддайте їх. Купуйте натомість безпілотники", - сказав він Future Investment Initiative у Саудівській Аравії.

Шмідт, який заснував стартап зі створення автономних дронів-камікадзе для України, заявив присутнім, що війна між росією та Україною продемонструвала, як "дрон вартістю 5 тисяч доларів може знищити танк вартістю 5 млн доларів".

За словами Шмідта, тактика застосування безпілотників Україною та росією змінюється кожні три-шість тижнів, оскільки два супротивники поспішають запроваджувати інновації.

"Вартість автономності падає так швидко, що війна з використанням безпілотників, яка є майбутнім конфліктом, зрештою призведе до відмови від танків, артилерії та мінометів", - додав він.

Тим не менш, Шмідт дав зрозуміти, що, на його думку, уряди та збройні сили на Заході повільно адаптуватимуться.

"Ця система абсолютно не підходить для такого сценарію", - сказав він, додавши, що, незважаючи на радикальні зміни на полі бою, організаційні та політичні структури "не змінюються".

Шмідт, який залишив свою посаду в раді директорів компанії Google Alphabet у 2019 році, протягом багатьох років виступав як сполучна ланка між Кремнієвою долиною та урядом США. Він був першим головою Ради з інновацій у сфері оборони США, консультуючи старших керівників оборони щодо нових технологій у період з 2016 по 2020 рік. Він також очолював Комісію з національної безпеки з штучного інтелекту, яка у 2021 році представила рекомендації Конгресу про те, як найкраще використовувати ШІ для національної безпеки та оборони.

Україна використовувала дешеві безпілотники, щоб протистояти військовій перевазі росії, але танки також були центральними у її боротьбі. Війна Ізраїлю з Хамас також показала, що Ізраїль, який володіє десятками складних безпілотників, покладався на піхотні сили і направив тисячі танків у сектор Газа паралельно з авіанальотами.

СШАтанкибезпілотникивійна в Україні

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