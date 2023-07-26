Колишній генпрокурор Пшонка відкараскався від санкцій ЄС – Bloomberg

Санкції також знято із сина колишнього генпрокурора.

Колишній генпрокурор Віктор Пшонка, який втік до рф після повалення режиму Віктора Януковича, виграв справу у суді Європейського Союзу щодо свого виключення зі санкційного списку.

Про це пише Bloomberg.

Суд аргументував рішення про скасування санкцій проти Пшонки та його сина Артема, який за часів Януковича був нардепом у Партії Регіонів, помилками в оцінці та сумнівами в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо "твердій фактичній основі".

Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, що підлягали кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання українських державних коштів та їхнє незаконне переміщення за межі України. Портрет Пшонки в образі Цезаря став одним з символів корупційних часів правління Януковича, нагадує видання.

У своєму рішенні суд ЄС зазначив, що "незрозуміло, чи переконався Євросоюз у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях".