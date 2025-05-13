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Колишній генсек НАТО попередив про серйозну загрозу з боку рф в Арктиці

13 травня 2025, 17:31
Колишній генсек НАТО попередив про серйозну загрозу з боку рф в Арктиці
Андерс Фог Расмуссен. Фото: ria.ru
Расмуссен наголосив, що росія відкриває авіабази та інші військові об'єкти, а також вкладає "значні" інвестиції в арктичний потенціал.
НАТО має відігравати сильнішу роль в Арктиці, аби стримувати зростаючу загрозу з боку рф. 
 
Про це сказав колишній генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен, передає Bloomberg. 
 
"росія почала переозброюватися в арктичному регіоні", - зазначив він.
 
Расмуссен наголосив, що росія відкриває авіабази та інші військові об'єкти, а також вкладає "значні" інвестиції в арктичний потенціал. 
 
"Ми повинні сприймати це серйозно. росіяни явно мають територіальні амбіції в регіоні. У відповідь на це НАТО має розробити арктичну стратегію і відігравати сильнішу роль", - підкреслив колишній очільник Альянсу.
 
За його словами, НАТО має встановити конкретні цілі щодо посилення потенціалу в регіоні, аби стимулювати військові інвестиції. 
 
Расмуссен зауважив, що члени Альянсу повинні зосередитися на посиленні можливостей спостереження для виявлення російських підводних човнів в арктичних водах. 
 
Водночас він не розповів детально, що саме можуть передбачати арктичні сили та засоби, однак додав, що "частиною стримування є певна невизначеність. Ви повинні тримати свого ворога або супротивника в непевності щодо ваших можливостей".
 
У Bloomberg нагадали, що Арктика довгий час вважалася зоною низької напруженості, однак тепер вона набуває все більшого значення, оскільки танення льоду змінює глобальну географію.
 
"Оскільки Швеція і Фінляндія зараз є членами Західного військового альянсу, сім з восьми арктичних держав підпадають під дію гарантії колективної безпеки за статтею 5", - підкреслили у матеріалі.

 

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