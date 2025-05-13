Колишній генсек НАТО попередив про серйозну загрозу з боку рф в Арктиці

НАТО має відігравати сильнішу роль в Арктиці, аби стримувати зростаючу загрозу з боку рф.

"росія почала переозброюватися в арктичному регіоні", - зазначив він.

Расмуссен наголосив, що росія відкриває авіабази та інші військові об'єкти, а також вкладає "значні" інвестиції в арктичний потенціал.

"Ми повинні сприймати це серйозно. росіяни явно мають територіальні амбіції в регіоні. У відповідь на це НАТО має розробити арктичну стратегію і відігравати сильнішу роль", - підкреслив колишній очільник Альянсу.

За його словами, НАТО має встановити конкретні цілі щодо посилення потенціалу в регіоні, аби стимулювати військові інвестиції.

Расмуссен зауважив, що члени Альянсу повинні зосередитися на посиленні можливостей спостереження для виявлення російських підводних човнів в арктичних водах.

Водночас він не розповів детально, що саме можуть передбачати арктичні сили та засоби, однак додав, що "частиною стримування є певна невизначеність. Ви повинні тримати свого ворога або супротивника в непевності щодо ваших можливостей".