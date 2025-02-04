Колишній генсек НАТО Столтенберґ став новим міністром фінансів Норвегії

Столтенберґ очолював НАТО з 2014 року, поки на початку жовтня 2024 року не передав повноваження чинному генеральному секретарю Марку Рютте.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обійняв посаду міністра фінансів Норвегії.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Крім мінфіну, нових керівників призначили в міністерства оборони, юстиції, самоврядування, сільського господарства, науки, молоді й міжнародного розвитку.

Зміна частини уряду Норвегії відбулася після того, як минулого тижня представники Центристської партії покинули кабінет через розбіжності в енергетичній політиці з лейбористами, зазначає NRK. Останні керуватимуть до виборів, запланованих на осінь.

Журналісти називають Столтенберга єдиним міністром, який може одноосібно підвищити Лейбористську партію.

"Він має таку особисту популярність, з якою не може зрівнятися жоден норвезький політик", – пише NRK.

Норвезький мовник зазначає, що партія "давно мріяла" про повернення Столтенберга, але побоювалася, що прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре не захоче такої конкуренції, ідеться у статті.