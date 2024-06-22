Колишній євродепутат під кримінальним переслідуванням за виправдання російських злочинів – ЗМІ

російську агресію проти України він називав "великою та священною справою".

Латвійська прокуратура розпочала кримінальне переслідування щодо колишнього депутата Європарламенту від Латвії Андрєя Мамикіна, який переховується у росії. Він прославляв та виправдовував російські воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на агентство LETA.

Зазначається, що його викликали до прокуратури для висунення звинувачень. Водночас журналістам не вдалося з'ясувати, чи оголосили депутата-втікача у розшук, чи це зроблять пізніше.

Повідомляється, що кримінальний процес щодо Мамикіна Служба державної безпеки Латвії порушила ще 29 вересня минулого року, оцінивши висловлювання Мамикіна в етері російських пропагандистів. Так, на каналі "Росія 1" 21 вересня 2023 року депутат-втікач сказав, що рф "робить велику та священну справу", воюючи проти України. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до пʼяти років.

Delfi додає, що Мамикін до 2014 року був відомим телеведучим, а пізніше став депутатом Європарламенту. У вересні 2023 року переїхав у рф, де заявив, що пішов на такий крок, аби "його синам не довелося брати участі у гей-парадах". Також він вважає, що у Латвії відновлять усі памʼятники, що встановила радянська влада.