Колишній міністр з Brexit увійшов до складу британського Мінфіну

Генеральний секретар казначейства Великої Британії - третя за значимістю посада в британському Мінфіні після міністра фінансів і першого лорда казначейства

Глава британського уряду Борис Джонсон у четвер провів перестановки в уряді, які він відкладав до того моменту, поки Велика Британія не вийде з ЄС.

Колишній міністр з виходу Великої Британії з ЄС Стівен Барклі увійшов до оновленого складу британського кабінету міністрів як генсекретар казначейства, повідомляють у четвер на Даунінг-стрит, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Генеральний секретар казначейства Великої Британії - третя за значимістю посада в британському Мінфіні після міністра фінансів і першого лорда казначейства.

Барклі перестав бути міністром з Brexit 31 січня 2020 року, коли Велика Британія покинула ЄС.

Глава британського уряду Борис Джонсон у четвер провів перестановки в уряді, які він відкладав до того моменту, поки Велика Британія не вийде з ЄС.

Найбільш гучною подією став відхід глави Мінфіну Великої Британії Саджида Джавіда. За даними ЗМІ, він прийняв таке рішення у відповідь на прохання Джонсона відсторонити від посади своїх радників і замінити їх на кандидатури, запропоновані Даунінг-стрит. Новим міністром фінансів Великої Британії призначений головний секретар казначейства Ріші Сунак, чиє місце тепер зайняв Барклі.

При цьому Джавід запевнив, що як і раніше підтримуватиме Джонсона, проте тепер - уже як звичайний член британської палати громад.

До уряду повернулася колишня міністр оборони Великої Британії Пенні Мордонт, яка покинула цей пост менше ніж через чотири місяці після призначення. Тепер вона займає посаду генерального скарбника.

На своїх місцях залишилися глава МВС Пріті Пател, глава МЗС Домінік Рааб, глава секретаріату кабінету міністрів Майкл Гоув, глава МОЗ Метт Генкок і міністр міжнародної торгівлі Ліз Трас. Бен Воллес залишився на посту міністра оборони.

Від виконання обов'язків відсторонені головний юридичний радник британського прем'єра Джефрі Кокс, міністр у справах Північної Ірландії Джуліан Сміт, міністр у справах бізнесу Естер Маквей, міністр з житлового будівництва Андреа Лідсом і міністр з питань довкілля Тереза Вільєрс.

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