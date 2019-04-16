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Колишній орендар кінотеатру "Київ" подав до суду на КМДА

Орендаря вчасно не попередили, що термін оренди продовжувати не будуть
Колектив столичного кінотеатру "Київ" на початку квітня подав до суду на Департамент комунальної власності міста Києва через те, що чинному орендарю не продовжили договір оренди.
Колишній орендар кінотеатру "Київ" подав до суду на КМДА Фото:BBC

Департамент комунальної власності Києва, всупереч закону, порушив переважне право КЦ "Кінотеатр "Київ" на продовження договору оренди, повідомляє прес-служба ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ", інформує LB.ua.

Ба більше, департамент не попередив орендаря про свої наміри не продовжувати термін оренди. На думку позивача, якщо орендаря не попереджають про припинення оренди - це означає, що йому автоматично продовжують договір, чого не сталося.

У зв'язку з цим на початку квітня колектив кінотеатру "Київ" звернувся до Господарського суду Києва з позовом про визнання дій Департаменту комунальної власності протиправними.

Судове засідання призначено на 6 травня 2019 року.

У повідомленні зазначено, що Департамент знав про те, що на нього подали в суд. Незважаючи на це, вчора, 15 квітня о 14:00 було проведено конкурс на право оренди приміщення кінотеатру "Київ".

КЦ "Кінотеатр "Київ" заявив, що буде відстоювати своє право на оренду кінотеатру в судовому порядку, залишаючись фестивальним центром столиці.

Директор ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" Вілія Бондаренко підтвердила подачу позову. Вона підкреслила, що конкурс провели незаконно і фактично в дирекції кінотеатру "віджали".

Попри це, зазначила Бондаренко, на цей момент кінотеатр продовжує свою роботу. 17-21 квітня там відбудеться Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів.

Нагадаємо, у понеділок, 15 квітня, у Київській міській державній адміністрації відбувся конкурс на оренду столичного кінотеатру "Київ", який виграла компанія "Сінема Центр".

 
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16 04 2019 12:11
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