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ПОЛІТИКА

Колишній прем'єр Британії засудив критику Трампа на адресу Зеленського

05 березня 2025, 13:05
Колишній прем'єр Британії засудив критику Трампа на адресу Зеленського
Він сказав, що йому було "дуже важко" дивитися на сутичку між президентами США та України у Білому домі 28 лютого.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назава "неправильним" ставлення президента США Дональда Трампа до президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у публікації Politico.

Виступаючи у своєму першому інтерв'ю після поразки на загальних виборах у липні минулого року, колишній прем'єр-міністр розкритикував неодноразові випади президента США на адресу Зеленського.

Він сказав, що йому було "дуже важко" дивитися на сутичку між президентами США та України у Білому домі 28 лютого. 

"Як людина, яка провела багато часу з Володимиром, була з ним у Києві, бачила, через що йому довелося пройти заради своєї країни... бачити, як його називають диктатором, кажуть, що він почав цю війну, – таке ставлення до нього є неправильним", – сказав Сунак в інтерв’ю BBC.

Сунак, який зараз є членом парламенту від консерваторів, двічі відвідував Україну як прем'єр-міністр і був ключовим прихильником Києва під час перебування на посаді. Ця політика продовжилася за часів його наступника, лейбориста Кіра Стармера.

Сунак також визнав, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за свою власну оборону.

"Ми не можемо очікувати, що Америка візьме на себе тягар забезпечення нашої безпеки, якщо ми самі не готові піти на такі жертви. Те, що сталося за останні кілька тижнів, внесло ясність, і тепер ми просто зобов'язані бути відкритими і чесними в цьому питанні", – сказав він. 

Дональд ТрампБританіяРіші СунакВолодимир Зеленський

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