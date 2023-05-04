Колишній російський прем'єр Касьянов сверджує, що за нападом на кремль стоїть москва

Він зауважив, що росія влаштувала атаку, аби заохотити більше осіб приєднатися до армії країни.

Колишній прем'єр-міністр рф Михайло Касьянов заявив, що вважає вчорашню атаку безпілотників на кремль "інсценованою операцією".

Про це ексглава уряду рф зазначив у розмові зі SkyNews.

“Це потрібно путіну перед Днем Перемоги ,” – пояснив він.

Касьянов залишив росію торік і нині критикує дії кремля проти України. За його словами, цікаво, що москва готова звинуватити Україну в ймовірній атаці безпілотників, оскільки це було визнанням того, що українські безпілотники можуть долітати аж до кремля.

Він також попередив, що найближчими днями від москви варто “очікувати чогось більшого”, наприклад, чергової провокації.