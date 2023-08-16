Колишній співробітник ФБР визнав себе винним у допомозі російському олігарху Дерипасці

Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Колишній високопоставлений співробітник контррозвідки ФБР визнав себе винним у змові, визнавши, що він погодився працювати на російського олігарха.

Про це пише Politico.

До відставки Чарльз Макгонігал 20 років займався розслідуванням олігархів із рф. Водночас він намагався сприяти виключенню із санкційних списків США Олега Дерипаски –алюмінієвого магната і соратника путіна.

Крім того, він заявив, що збирав компромати на конкурента Дерипаски – Володимира Потаніна, ще одного російського олігарха.



Вирок Макгонігалу буде винесено в грудні цьогоріч. Його, до речі, звинувачують у ще одній справі – щодо отримання прихованих $225 тис. від офіцера албанської розвідки.

Раніше Дерипаска одним з перших серед близьких до путіна олігархів розкритикував так звану "спецоперацію" в Україні. З кремля його щонайменше двічі просили перестати критикувати війну, а потім відібрали порт і готельний комплекс у Сочі, на які бізнесмен витратив $1 млрд.