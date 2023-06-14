Колишній суддя Чаус засуджений до 10 років за ґратами – ВАКС

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу. Його засудили до 10 років позбавлення волі.

Вирок був оголошений 14 червня на засіданні колегії суддів ВАКС.

"14 червня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва, викритого на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у 150 тис. дол США (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину)", – йдеться у повідомленні.

Також суд ухвалив, що Микола Чаус буде позбавлений права обіймати певні посади терміном на три роки.

Колишнього суддю затримали в залі суду.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро у серпні 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабаря в сумі 150 тисяч доларів.

Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Проте Чаус втік. З 16 серпня 2016 року суддю оголосили у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали на території Молдови. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію екссудді до України. Проте у квітні 2021 року з'явилася інформація про викрадення Чауса (кримінальне провадження за цим фактом розслідують в СБУ).

Місце перебування екссудді було невідоме до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному зі сіл Вінницької області.

3 серпня детективи НАБУ затримали Чауса у лікарні "Феофанія".

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.