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ПОЛІТИКА

Колишнього чиновника часів Януковича Андрія Портнова вбили в Іспанії

21 травня 2025, 13:01
Колишнього чиновника часів Януковича Андрія Портнова вбили в Іспанії
Фото: zib.com.ua
Йому нанесли поранення у голову та спину.

У середу вранці у Мадриді застрелили ексдепутата ВРУ та колишнього заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Зазначається, що поліція отримала повідомлення про стрілянину о 9:15 ранку за місцевим часом. Імені жертви там не називали. За даними агентства, вбивство скоїв один або кілька озброєних чоловіків. Портнова застрелили у заможному районі Посуело, біля воріт Американської школи.

Смерть Портнова від пʼятьох вогнепальних поранень у головну та спину підтверджують у El Observador та ABC Madrid. За даними журналістів, кілер був одягнений у синій спортивний костюм та був з поясною сумкою. Його розшукують, у нього можуть бути один або два спільники. 

Також ЗМІ пишуть, що Портнова вбили після того, як він завіз доньок у школу. Розслідування взяли на себе Група вбивств V Національної поліції та Наукова бригада. Правоохоронці кажуть про зведення рахунків через ймовірні борги або політичні мотиви. 

Нагадаємо, Андрій Портнов у червні 2022 року покинув територію України.

З 2010 по 2014 рік Андрій Портнов обіймав ключові посади в адміністрації президента Віктора Януковича, зокрема був причетним до ухвалення так званих законів 16 січня, які порушували права громадян, обмежували свободи та визнавали громадянське суспільство "екстремістами" й  "іноземними агентами".

Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року відповідно до "акту Магнітського". Штати звинувачують його у впливі на українські суди, корупційних схемах, призначенні лояльних осіб на ключові судові посади та маніпуляціях із судовими рішеннями.

ІспаніявбивствоАндрій Портнов

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