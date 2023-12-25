Колишнього директора russia Today отруїли – ГУР

Раніше в ефірі на російському ТБ Антон Кузнєцов-Красовський закликав топити українських дітей в Тисі, а тепер стало відомо про його отруєння.

Його колега Маргарита Симоньян заявила, що він "приходить до тями".

"Красовський мені щойно дзвонив. Приходить до тями. І це дійсно Красовський, а не "хтось замість нього", як обіцяли київські", - сказала Симоньян.

В ГУР же кажуть, що Красовському гірше.

На початку тижня серед росЗМІ почала ширитися інформація, що його отруїли. Джерело в ГУР МО України заявило виданню Kyiv Post, що пропагандисту стає лише гірше.

Вчора в своїх соціальних мережах Красовський описав такі симптоми: йому скрутило живіт, він відчув нудоту та знепритомнів. Пропагандист підтвердив, що йому стало зле на початку тижня.

"Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями", - написав він.

Але українська розвідка уточнює, що останнє його твердження не відповідає дійсності. Його "стан продовжує погіршуватися", кажуть в ГУР.

Там вважають: "імовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист".