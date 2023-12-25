Колишнього директора russia Today отруїли – ГУР
Його колега Маргарита Симоньян заявила, що він "приходить до тями".
"Красовський мені щойно дзвонив. Приходить до тями. І це дійсно Красовський, а не "хтось замість нього", як обіцяли київські", - сказала Симоньян.
В ГУР же кажуть, що Красовському гірше.
На початку тижня серед росЗМІ почала ширитися інформація, що його отруїли. Джерело в ГУР МО України заявило виданню Kyiv Post, що пропагандисту стає лише гірше.
Вчора в своїх соціальних мережах Красовський описав такі симптоми: йому скрутило живіт, він відчув нудоту та знепритомнів. Пропагандист підтвердив, що йому стало зле на початку тижня.
"Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями", - написав він.
Але українська розвідка уточнює, що останнє його твердження не відповідає дійсності. Його "стан продовжує погіршуватися", кажуть в ГУР.
Там вважають: "імовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист".