Колишня команда білоруського опозиційного порталу TUT.ВY запускає нове медіа

Колишні співробітники білоруського опозиційного порталу TUT.ВY, який призупинив роботу через тиск влади, оголосили про запуск нового видання - Zerkalo.io. Воно працюватиме до того часу, поки команді не вдасться легально відновити роботу порталу TUT.ВY.

Про це повідомили у Telegram-каналі TUT.ВY, зазначає "Громадське".

Там розповіли, що нове видання продовжить публікувати найважливіші новини суспільно-політичного життя Білорусі. Команда обіцяє і надалі читати листи від своєї аудиторії та разом розв’язувати нагальні проблеми.

Соцмережі TUT.ВY, над якими колишні співробітники видання зберегли контроль, тепер стануть соцмережами Zerkalo.io. Згодом вони змінять свої назви.

"Zerkalo.io закінчить своє існування того дня, коли TUT.ВY зможе легально відновити свою повноцінну роботу в Білорусі з усім архівом публікацій. Коли це станеться, ми не знаємо", - вказано у повідомленні.

На сайті Zerkalo.io команда пояснила, чому не може працювати під старим брендом. Мовляв, хоче, щоб її читачі "й надалі отримували об'єктивну інформацію про ситуацію в країні, не боячись протоколів і штрафів, якщо TUT.BY визнають екстремістським".

Переслідування TUT.BY

18 травня 2021 року співробітники департаменту фінансових розслідувань Білорусі прийшли з обшуками в офіси порталу TUT.BY у Мінську та регіонах, а також додому до кількох його редакторів.

Видавець TUT.BY Кирило Волошин тоді повідомив, що домен порталу заблокували. У міністерстві інформації Білорусі підтвердили факт блокування за запитом генеральної прокуратури країни.

Окрім того, силовики затримали щонайменше 13 співробітників видання - їх підозрюють у нібито ухиленні від сплати податків.

Це не перший випадок тиску влади Білорусі на TUT.BY: у грудні 2020 року Економічний суд Мінська позбавив його статусу ЗМІ через нібито публікацію неправдивої інформації. У міністерстві інформації Білорусі тоді заявили, що журналістські розслідування порталу шкодять державним інтересам.

Нагадаємо, що у Білорусі заблокували сайт видання "Наша Ніва", головного редактора затримали