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CУСПІЛЬСТВО

Колишня перша леді Розалінн Картер померла у віці 96 років

20 листопада 2023, 09:01
Колишня перша леді Розалінн Картер померла у віці 96 років
з вільних джерел
Її шлюб з Джиммі Картером був найтривалішим в історії американських президентів.

Колишня перша леді США Розалін Картер померла в неділю, 19 листопада, о 14:10 у своєму будинку в місті Плейнс, штат Джорджія, у віці 96 років.

Про це повідомив The Carter Center.

Тут кажуть, що пані Картер померла мирно, в оточенні сім'ї. Вона була 77 років одружена з Джиммі Картером, 39-м президентом США і лауреатом Нобелівської премії миру 2002 року, якому зараз 99 років. Так довго не тривав шлюб жодного іншого американського президента.

"Розалінда була моїм рівноправним партнером у всьому, чого я коли-небудь досягав", - сказав Президент Картер.  - "Вона давала мені мудрі поради і підбадьорювала, коли я цього потребував. Поки Розалінда була на світі, я завжди знав, що хтось любить і підтримує мене".

В інтерв'ю телеканалу C-SPAN 2015 року Картер сказав, що вершиною його життєвого шляху і найважливішим вчинком було його одруження влітку 1946 року з Елеанор Розалін Сміт.

На початку 1970-х років Розалін Картер стала займатися проблемами психічного здоров'я. Ставши першою леді Джорджії, вона увійшла до складу губернаторської комісії з поліпшення обслуговування людей із психічними захворюваннями. Пізніше, у Білому домі, Розалін Картер стала почесним головою Президентської комісії з проблем психічного здоров'я, що сприяло ухваленню в 1980 р. закону, який допоміг фінансувати місцеві центри, що працюють у цій сфері. Після завершення президентського терміну Картера вона продовжила свою діяльність у рамках центру, названого його ім'ям.

Колишня перша леді Розалінн Картер

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