Коливання на фондових ринках США та Європи: як це торкнеться України?

Тенденція здешевлення бізнесів триває з минулого тижня.

Вартість акцій провідних компаній та бізнесів як у США, так і в країнах Європи стрімко скорочується. Насамперед скорочення стосується активів з високим рівнем ризику.

Про причини значних коливань вартості активів розповіли оглядачі FT.

Для України такі події на фінансових ринках можуть мати відкладений наслідок у вигляді зростання вартості іноземної валюти, внаслідок антиінфляційних рішень та ускладнення отримання фінансової допомоги на рівні національних бюджетів. Проте поки що аналітики не визначились, наскільки тривалим та значним є процес змін на ринку активів.

Чому в США та Європі стрімкі зміни вартості акцій?

Причина негативних тенденцій, на думку оглядачів: публікація прогнозу ринку робочої сили в США. У цьому звіті йдеться про зменшення активності економіки США, що своєю чергою викликало захисну реакцію на фондових ринках, де почали побоюватися рецесії в одній з найбільших економік світу.

Ланцюгова реакція спрацювала також на японські та інші азійські ринки, до яких зрештою долучились і оцінки вартості криптовалют та нафти. Експерти також відзначають стрімке зменшення вартості та зацікавленості на ринку ф'ючерсних угод. За оцінкою деяких аналітиків, показник потенційного скорочення ринку досяг майже чотирирічного максимуму.

Європейська економіка вже почала реагувати на ці зміни. Наприклад, німецький виробник мікросхем Infineon попередив про недостатній попит на ринку та про скорочення укладених угод.