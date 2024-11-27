Команда Байдена розпочала процес передачі влади Трампу – ЗМІ

Нинішня адміністрація США припинить роботу 20 січня 2025 року

Команда обраного президента США Дональда Трампа підписала з адміністрацією президента Джо Байдена, що залишає Білий дім, угоду, яка відкриває шлях до офіційної передачі влади.

Про це повідомив телеканал CNN.

"Обраний президент Трамп, підписавши меморандум про взаєморозуміння з Білим домом, який керує президент Джо Байден, вступає в наступну фазу переходу влади до своєї адміністрації", – цитує CNN заяву Сюзан Уайлс, яку Трамп призначив головою свого апарату.

Ця угода дозволяє запропонованим Трампом кандидатам на міністерські посади розпочати формування складів департаментів та агенцій, щоб "завершити впорядковану передачу влади". Крім того, воно відкриває доступ команді обраного президента до ключових брифінгів та заходів перехідного періоду, зазначається у повідомленні.