Команда Маска встановили Starlink на даху Білого дому без попередження

Команда Ілона Маска в Департаменті ефективності уряду США (DOGE) та її союзники в адміністрації Трампа встановили термінал Starlink на території Білого дому без попередження фахівців.

Про це пише The Washington Post із посиланням на трьох обізнаних людей.

У лютому 2025 року працівники DOGE піднялися на дах будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера та встановили там Starlink. Про це нікого не попередили, Тож ІТ-фахівці Білого дому не могли контролювати нове зʼєднання. Це могло б спричинити витік конфіденційної інформації або кібератаки.

Невідомо, чи встановлений цей термінал Starlink досі. Однак у лютому, після його встановлення, на телефонах працівників Білого дому зʼявилася мережа Wi-Fi під назвою Starlink Guest, яка вимагала від користувачів лише пароль, а не імʼя користувача або другу форму автентифікації. За даними WP, ця мережа Wi-Fi все ще зʼявлялася на телефонах відвідувачів адміністрації цього тижня.

У Білому домі запити журналістів WP переадресували Секретній службі США. Її представник Ентоні Гульєльмі заявив, що уряд поінформували про плани DOGE покращити інтернет-доступ і не вважають ситуацію порушенням безпеки.

Зазвичай у Білому домі персональні телефони, підключені до гостьових Wi-Fi мереж, вимагають вказання імен і паролів, які зберігаються в системі й діють лише тиждень. Робочі комп’ютери захищені програмним забезпеченням безпеки, а ідентифікатори пристроїв і час передавання даних співробітників суворо відстежуються.

"Starlink нічого не вимагає. Він дає змогу передавати дані без будь-якого запису або відстеження. ІТ-системи Білого дому мали дуже суворий контроль доступу до мережі. Ви повинні були постійно перебувати в повному тунельному VPN. Якщо ви не перебуваєте у VPN, пристрої, видані Білим домом, не можуть під’єднуватися до зовнішнього світу", — розповів один зі співрозмовників The Washington Post.

Інший співрозмовник газети каже, що за допомогою підключення Starlink пристрої Білого дому можуть залишити контрольовану мережу й передавати дані через інші канали. Це дозволяє обходити системи безпеки.

Крім того, джерела WP заявили, що встановлення термінала Starlink спричинило конфлікт між співробітниками DOGE та Секретною службою.

Супутниковий інтернет від SpaceX, за словами експертів, справді складніше зламати, ніж традиційні американські мережі, які вже раніше зламував Китй. Однак будь-які переваги Starlink не вирішують ключову проблему — неможливість контролю передачі обмежених або секретних даних назовні, а також виявлення шкідливого програмного забезпечення, яке може потрапити в систему.

Чому DOGE наполягала саме на Starlink — невідомо, пише WP. Але, за словами співрозмовників газети, її працівники в інших державних установах США уже вимагали повний доступ до масивів даних, вимикали системи аудиту і використовували штучний інтелект для обробки урядової інформації.