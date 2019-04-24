Команда Порошенка дала пораду Зеленському: треба починати говорити
"Дуже добре, що світові лідери повели перші, поки що ритуальні – привітальні, телефонні розмови з новообраним президентом. Дуже дивно, що ми дізнаємося і читаємо про факт розмов і зміст розмов з твітерів і від прес-служб керівників західних держав", - написала у Facebook, коментуючи привітання Зеленського з перемогою на виборах світовими лідерами.
Вона додала, що для українців важливіше чути про це від самого новообраного президента.
"Це ненормальна ситуація, коли новообраний президент, ключовою сферою якого є якраз зовнішня політика, мовчить і не інформує від себе ЗМІ і суспільство про ключові акценти перших міжнародних, таких важливих для країни, а не лише для його самолюбства, контактів", - написала Геращенко.
За її словами, ці швидкі дзвінки і привітання свідчать про високий інтерес до України, про підтримку України іноземними партнерами і готовність допомагати надалі.
"Для мільйонів українців важливо почути інформацію про перші міжнародні телефонні контакти від новообраного президента, а не від віце-президента Разумкова (бо поки що складається враження, що країна обрала саме його). Й цей мій пост не в плані критики, знущань, сарказму, а як щира порада", - написала Геращенко.
Вона нагадала, що команда Порошенка обіцяла, "що завжди готова дати добру пораду заради України".
"Зараз вже має говорити людина, якій мільйони довірили Україну, а не його віце-президенти", - підсумувала Геращенко.
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