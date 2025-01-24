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Команда Трампа готова надати гарантії безпеки Україні – Bloomberg

24 січня 2025, 10:29
Команда Трампа готова надати гарантії безпеки Україні – Bloomberg
Джерела у команді президента США вважають цей крок неминучим на шляху до укладання мирної угоди
Команда президента США Дональда Трампа готова до того, щоб надати Україні гарантії безпеки.
 
Про це пише Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника.
 
Європейські урядовці активно намагаються заручитися підтримкою адміністрації Трампа, щоб забезпечити участь США у наданні гарантій безпеки для України. Це відбувається на тлі посилення дипломатичного тиску з метою припинення російської агресії.  
 
Європейські союзники загалом погоджуються з позицією президента України Володимира Зеленського, який вважає, що США мають надати війська до будь-яких майбутніх миротворчих сил в Україні. Це необхідно, аби гарантії безпеки мали достатній авторитет. Хоча Трамп спочатку був скептичним щодо такої ролі, джерела повідомляють про зростання готовності його адміністрації зосередитися на підтримці України. 
 
"Скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом’якшився. За словами високопоставленого західного дипломата, який спілкувався з командою президента з цього питання, його команда продемонструвала готовність до того, щоб США зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони приватно визнають неминучими",- ідеться у матеріалі.
 
Європейські союзники припускають, що, хоча Трамп може погодитися на певні заходи, він очікує, що Європа візьме на себе більшу частку витрат і відповідальності за реалізацію потенційної угоди. Зокрема, Вашингтон дає зрозуміти, що пряма участь американських військ буде обмеженою, а відновлення України покладається на приватний сектор.  
 
Ця позиція викликає занепокоєння серед європейських урядовців, які вважають, що без активної ролі США миротворчі зусилля можуть втратити довіру та ефективність. Президент Франції Еммануель Макрон, серед інших лідерів, запропонував ідею розгортання європейських військ, однак це може створити розкол в НАТО і підважити трансатлантичну єдність.  
 
Трамп у своїх заявах пригрозив росії посиленням економічного тиску, якщо президент путін не припинить бойові дії. Проте конкретних домовленостей ще не досягнуто, і Москва поки не демонструє готовності йти на значні поступки.  
 
У той же час європейські лідери прагнуть запропонувати адміністрації Трампа конкретні ідеї щодо миротворчих сил, але побоюються, що Вашингтон обмежить свою роль і залишить основний тягар Європі.  

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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