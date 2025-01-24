Команда Трампа готова надати гарантії безпеки Україні – Bloomberg

Джерела у команді президента США вважають цей крок неминучим на шляху до укладання мирної угоди

Команда президента США Дональда Трампа готова до того, щоб надати Україні гарантії безпеки.

Про це пише Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника.

Європейські урядовці активно намагаються заручитися підтримкою адміністрації Трампа, щоб забезпечити участь США у наданні гарантій безпеки для України. Це відбувається на тлі посилення дипломатичного тиску з метою припинення російської агресії.

Європейські союзники загалом погоджуються з позицією президента України Володимира Зеленського, який вважає, що США мають надати війська до будь-яких майбутніх миротворчих сил в Україні. Це необхідно, аби гарантії безпеки мали достатній авторитет. Хоча Трамп спочатку був скептичним щодо такої ролі, джерела повідомляють про зростання готовності його адміністрації зосередитися на підтримці України.