Команда Трампа готує масштабні санкції проти рф для завершення війни – Bloomberg

Фінальне рішення про запровадження санкцій залежатиме лише від Трампа

Радники обраного президента Дональда Трампа розробляють стратегію санкцій, аби досягнути угоди між росією та Україною в найближчі місяці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як відомо, адміністрація чинного президента США Джо Байдена запровадила важливі санкції проти торгівлі російською нафтою. Цей крок залишив відкритим питання про те, як Трамп розглядає ці заходи, враховуючи його прихильність до швидкого завершення війни в Україні.

За інформацією Bloomberg, команда Трампа розглядає два основні підходи. Перший, якщо нова адміністрація вважатиме, що закінчення війни вже близько, включає деякі заходи на користь санкціонованих російських виробників нафти, які могли б допомогти укласти мирну угоду. Другий варіант ґрунтуватиметься на санкціях, ще більше посилюючи тиск для збільшення важелів.