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Команда Трампа готує масштабні санкції проти рф для завершення війни – Bloomberg

16 січня 2025, 17:35
Команда Трампа готує масштабні санкції проти рф для завершення війни – Bloomberg
Фінальне рішення про запровадження санкцій залежатиме лише від Трампа

Радники обраного президента Дональда Трампа розробляють стратегію санкцій, аби досягнути угоди між росією та Україною в найближчі місяці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як відомо, адміністрація чинного президента США Джо Байдена запровадила важливі санкції проти торгівлі російською нафтою. Цей крок залишив відкритим питання про те, як Трамп розглядає ці заходи, враховуючи його прихильність до швидкого завершення війни в Україні.
 
За інформацією Bloomberg, команда Трампа розглядає два основні підходи. Перший, якщо нова адміністрація вважатиме, що закінчення війни вже близько, включає деякі заходи на користь санкціонованих російських виробників нафти, які могли б допомогти укласти мирну угоду. Другий варіант ґрунтуватиметься на санкціях, ще більше посилюючи тиск для збільшення важелів.
 
Зазначається, що плани команди Трампа на ранніх стадіях і залежать від самого президента. В обговоренні стратегії беруть участь деякі кандидати до кабінету Трампа, а також колишні чиновники з санкцій у його першій адміністрації. Також опитуються кілька консервативно налаштованих аналітичних центрів.
 
Джерела Bloomberg наголошують, для команди Трампа агресивніша російська політика може призвести до жорсткішого застосування вторинних санкцій щодо торгівлі нафтою, караючи як європейських вантажовідправників, так і азійських покупців, включно з великими компаніями в Китаї та Індії. Інший можливий підхід: наполягати на більш жорстких втручаннях у прохід танкерів, що перевозять російську нафту через життєво важливі данські та турецькі протоки.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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