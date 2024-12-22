Команда Трампа планує миттєвий вихід США з ВООЗ після інавгурації - FT
22 грудня 2024, 15:57
Фото: з вільного доступу
США є найбільшим донором ВООЗ
Команда обраного президента Дональда Трампа хоче оголосити про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) на інавгурації глави держави 20 січня. Експерти вбачають у цьому загрозу для організації та самої сфери охорони здоров’я.
Про це повідомляє Financial Times.
Про своє рішення, за інформацією видання, члени команди Трампа повідомили експертам, які заявили, що вихід США з ВООЗ позбавить організацію найбільшого джерела фінансування і завдасть шкоди її здатності реагувати на кризи в галузі охорони здоров’я, такі як пандемія коронавірусу.
"Америка збирається залишити величезний вакуум у глобальному фінансуванні охорони здоров’я та лідерстві. Я не бачу нікого, хто може заповнити цю прогалину", - зазначив професор глобальної охорони здоров’я Джорджтаунського права Лоуренс Гостін.
Повідомляється, що США є найбільшим донором ВООЗ, адже країна надала близько 16 відсотків фінансування організації у 2022-2023 роках.
Видання нагадує, що у 2020 році Трамп ініціював вихід з ВООЗ через поширення COVID-19: він звинуватив організацію в тому, що вона перебуває під контролем Китаю. Але процес так і не був завершений, і наступний президент Джо Байден у перший же день на посаді відновив відносини з ВООЗ.
Експерти повідомили, що деякі члени команди Трампа цього разу мають намір розпочати негайно процес виходу з організації. Колишній координатор із реагування на COVID-19 у Білому домі Байдена Ашиш Джа розповів, що команда Трампа хоче, щоб той у перший же день оголосив про розрив відносин з ВООЗ, як Байден у свій час оголосив про відновлення цих відносин.
Однак такі органи, як ВООЗ, є ключовими для глобального співробітництва щодо розробки та розповсюдження вакцин, а також інших методів лікування під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, сказав Джа.
Професор Гостін попередив, що для ВООЗ будуть "дуже неврожайні роки, коли їй буде важко реагувати на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я, і доведеться значно скоротити свій науковий персонал". Також, за його словами, якщо США покинуть ВООЗ, європейські країни навряд чи збільшать фінансування, а от Китай може спробувати мати більше впливу.
У ВООЗ цю інформацію ще не коментували. Генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус заявив цього місяця, що це "унікальна організація", яка сподівається на партнерство з політиками США. Він висловив сподівання, що лідери США це розуміють і що "США не можуть бути в безпеці, якщо не буде в безпеці решта світу".