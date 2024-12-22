Команда Трампа планує миттєвий вихід США з ВООЗ після інавгурації - FT

США є найбільшим донором ВООЗ

Команда обраного президента Дональда Трампа хоче оголосити про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) на інавгурації глави держави 20 січня. Експерти вбачають у цьому загрозу для організації та самої сфери охорони здоров’я.

Про це повідомляє Financial Times.

Про своє рішення, за інформацією видання, члени команди Трампа повідомили експертам, які заявили, що вихід США з ВООЗ позбавить організацію найбільшого джерела фінансування і завдасть шкоди її здатності реагувати на кризи в галузі охорони здоров’я, такі як пандемія коронавірусу.

"Америка збирається залишити величезний вакуум у глобальному фінансуванні охорони здоров’я та лідерстві. Я не бачу нікого, хто може заповнити цю прогалину", - зазначив професор глобальної охорони здоров’я Джорджтаунського права Лоуренс Гостін.

Повідомляється, що США є найбільшим донором ВООЗ, адже країна надала близько 16 відсотків фінансування організації у 2022-2023 роках.

Видання нагадує, що у 2020 році Трамп ініціював вихід з ВООЗ через поширення COVID-19: він звинуватив організацію в тому, що вона перебуває під контролем Китаю. Але процес так і не був завершений, і наступний президент Джо Байден у перший же день на посаді відновив відносини з ВООЗ.