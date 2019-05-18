Команда Зеленського хоче провести перепис населення

За словами Стефанчука, питання про перепис населення є у них "одним із перших"

Команда новообраного президента Володимира Зеленського має намір у перші 100 днів провести "аудит держави", у тому числі перепис населення, щоб зрозуміти, в якому стані перебуває Україна.

"Ми почали з того, що станом на сьогодні ніхто не розуміє, що в державі є, і хто є в державі. Для того, щоб робити будь-які перетворення, ми повинні знати людський ресурс, фінансовий ресурс і часовий ресурс. Станом на сьогодні - у нас в програмі це вписано і це те, чим ми займемося в перші 100 днів - це оголошення аудиту держави, ми повинні зрозуміти, в якому стані сьогодні переходить держава", - заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" ідеолог команди Зеленського Руслан Стефанчук.

Він додав, що будуть залучатися і українські інституції, на яких покладено цей обов'язок законом, і обов'язково міжнародні інституції.

За його словами, від результатів перепису населення залежать, зокрема, кількість депутатів у Верховній Раді та соціальні програми.

"Це ж не нормально, що у нас сьогодні - ми навіть не знаємо не те що скільки людей, а скільки людей мають якісь правові статуси, тому що якщо ви заглянете в будь-яку обласну адміністрацію, ви побачите, що там половина людей, які мають інвалідність другої групи, чорнобильці, так далі - люди, які ніколи там не були. Нам потрібно провести аудит, і тільки після цього ми можемо чесно з народом почати дискусії, як її розвивати", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів переніс проведення всеукраїнського перепису населення спершу з 2013 року на 2016 рік, а потім з 2016 на 2020 рік.

Попередній перепис населення відбувся ще у 2001 році.

У квітні 2017 року віце-прем'єр Павло Розенко оцінював вартість всеукраїнського перепису населення в 1 мільярд гривень.