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Командувач литовської армії допускає можливість направлення миротворців до України

30 січня 2025, 13:53
Командувач литовської армії допускає можливість направлення миротворців до України
Фото: з вільного доступу
Він вважає, що це питання потрібно обговорити.
Головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас допускає можливість відправки миротворців до України. 
 
Про це повідомляє  LRT.
 
Вайкшнорас підтримав, що Литва також має взяти відповідальність за стабільність в Європі.
 
"Якщо запитати, чи могла б Литва надіслати війська в Україну, та, напевно, ми це розглянемо. Буде проведено дискусію, і я думаю, що ми також маємо взяти на себе відповідальність за стабільність у Європі", - заявив командувач армії Литви.
 
Варто зазначити, що дискусії про можливе направлення миротворців в Україну після припинення вогню тривають вже декілька місяців. Першою про цю ініціативу заговорила Франція.
 
Як відомо, Україна обговорювала це питання не тільки з Францією, алей з Британією, Польщею і балтійськими країнами.

 

миротворціЛитвавійна в Україніросія окупанти

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