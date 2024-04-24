Джон Аквіліно висловлює занепокоєння, оскільки Блінкен готується до поїздки в Китай.

Крім того, керівник Індо-Тихоокеанського регіону збирається піти у відставку після закінчення трирічного терміну перебування.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

"Ми всі повинні розуміти, що все відбувається дуже швидко. Нарощування військової потужності, незважаючи на погану економіку, посилення наративу про те, що все розташоване у межах "лінії десяти пунктирів", є суверенною територією Китаю, а потім дії, спрямовані на примус до виконання", - сказав адмірал.

Аквіліно готується піти у відставку після трьох років роботи на посаді регіонального представника і контролював 380 тисяч військовослужбовців і назвав дії Китаю у Південно-Китайському морі небезпечними та дестабілізуючими.

Напруженість зросла навколо "другої мілини Томаса" - району, де Філіппіни утримують на мілині корабель часів Другої світової війни, а китайські кораблі водометами блокують місії філіппінських військових, які проводять ротацію і поповнюють запаси військ на судні.

Глава Індо-Тихоокеанського командування США розкритикував Китай за "дедалі більш агресивний план кампанії примусу і тиску" навколо Тайваню, зокрема посилення морського патрулювання і продовження перетину центральної лінії, призначеної для запобігання прорахунків. Ентоні Блінкен також, ймовірно, підтвердить підтримку Тайваню з боку США перед інавгурацією Лай Чін-те на посаді президента у травні, що може викликати реакцію Пекіна.

Коментарі Аквіліно з'явилися тоді, коли США розбудувують мережу відносин з партнерами по всьому регіону для протидії Китаю. Це рішення засуджує Пекін.

Bloomberg пише, що Китай обрушився на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду після його нещодавнього візиту до Вашингтона, де він зміцнив зв'язки зі США та взяв участь у першому тристоронньому саміті з Філіппінами. Пекінські військові також розкритикували "певну нерегіональну країну" за створення "невеликих клік", які, за їхніми словами, є "безвідповідальними та вкрай небезпечними".

"В оприлюдненій у вівторок заяві Міністерства закордонних справ, Китай розпочав найжорсткішу на сьогоднішній день атаку на скарги США щодо надлишкових промислових потужностей. Це свідчить про те, що на Блінкена можуть чекати непрості розмови під час його візиту з 24 по 25 квітня", - пишуть журналісти.