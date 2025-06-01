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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку

01 червня 2025, 16:51
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку
Фото: Михайло Драпатий - Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України / Facebook
Драпатий написав рапорт
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.
 
Про це йдеться у його заяві.
 
Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни”, ‒ йдеться у його заяві.
 
Він ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Усім постраждалим надається допомога. 
 
Драпатий додав, що, як командувач, “не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність”.
 
Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність - завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність ‒ отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються - значить, моїх зусиль було недостатньо”, ‒ сказав він.
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