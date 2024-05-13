Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Командувач "зелених беретів" натякнув на присутність британського спецназу в Україні

13 травня 2024, 09:53
Командувач
У Міноборони Британії відповіли, чи правда це.

Очільник Командування Сил спеціальних операцій Сполучених Штатів Америки Браян Фентон припустив, що в Україні діють британські спецпризначенці.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству AP, цитує його Business Insider.

Війна, за його словами, стає більш високотехнологічною, тому може виникнути потреба у поповненні загонів кібер-експертами, пілотами військово-повітряних сил (ВПС) або криптологами.

Ці ідеї виникли на основі уроків, винесених з досвіду, отриманого в Україні, в основному очима наших британських партнерів зі спеціальних операцій. Вони не лише зробили це у своїх формуваннях, але й дуже швидко зрозуміли, що їм потрібні інші елементи їхніх об'єднаних сил”, — сказав Браян Фентон.

За його словами, британські спецназівці потребували порад пілотів Королівських ВПС щодо експлуатації безпілотників та військово-морського персоналу, “щоб допомогти їм зрозуміти спосіб навігації корабля в Чорному морі”.

У британському Міністерстві оборони відмовилися коментувати журналістам ці слова. 

Це давня політика урядів, що змінювали один одного, не коментувати діяльність британського спецназу”, — відповіли в Міноборони.

У квітні 2022 року українські командири розповіли The Times, що британський спецназ навчав українських новобранців роботі з британськими протитанковими ракетами NLAW.

Високопоставлений чиновник європейської оборони сказав Financial Times у лютому: “Усі знають, що в Україні є західні спецпідрозділи — вони просто не визнавали цього офіційно”.

війна в Україніросія-агресорспецназбританська розвідка

Останні матеріали

Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2024, 12:27
Допомога надходить, але повільно. Це дає росіянам тимчасову перевагу на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Допомога надходить, але повільно. Це дає росіянам тимчасову перевагу на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 травня 2024, 08:38
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється