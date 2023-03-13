Командувачем підготовки Сухопутних військ став генерал-майор Віктор Ніколюк

До цього Віктор Ніколюк очолював пост командувача ОК "Північ".

Генерал-майора Віктора Ніколюка призначили командувачем підготовки Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Командувачем ОК "Північ" замість Ніколюка буде бригадний генерал Дмитро Красильников.

"Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача до надійних рук бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов‘язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ. Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам із ким захищав Чернігівщину та Бахмут. Продовжуємо й надалі працювати задля нашої спільної мети - разом до Перемоги!", - написав Віктор Ніколюк.

Віктору Ніколюку 47 років. Родом він із Кіровоградської області. Був командувачем ОК "Північ" від 2021 року, 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення росії, очолював оборону Чернігова. 10 березня 2022 року Ніколюку присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Також відомо, що саме його військові 16 травня 2015 року поблизу м. Щастя на Луганщині захопили в полон військовослужбовців 3-ї окремої бригади спецпризначення ГРУ рф.